Прокуратура выявила нарушение законодательства о рекламе в районной газете Общество

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Работники прокуратуры Никольского района Пензенской области выявили нарушение, допущенное при размещении рекламы банковских услуг, связанных с предоставлением кредита, в номере газеты «Знамя труда» от 29 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

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«Рекламное объявление в нарушение требований федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» не содержало всех условий, определяющих полную стоимость кредита, что могло ввести в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться подобной услугой. В целях устранения нарушений главному редактору ГАУ ПО «Редакция газеты «Знамя труда» [Марии Волковой] внесено представление», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к настоящему времени акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен: несоответствующее требованиям законодательства объявление в последующих выпусках газеты не публиковалось, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Из сообщения также следует, что материалы проверки были переданы в управление ФАС России по Пензенской области.

«По результатам их рассмотрения в отношении главного редактора газеты возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», — отмечается в пресс-релизе.

Санкция ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан — в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.