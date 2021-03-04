Пензенские мастера представили свои работы на выставке-ярмарке «Ладья» в Москве Общество

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. 17 компаний из Пензенской области стали участниками XXIX выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020–2021», которая начала свою работу в московском «Экспоцентре» в среду, 3 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в «Центре кластерного развития».

Фото: ООО «ЦКР»

«На региональном стенде площадью 60 кв. метров представлены изделия из дерева, кожи, меха, глины и других материалов, золотное шитье, ювелирные изделия и авторские игрушки», — уточнили в организации.

Участие пензенских мастеров в данном мероприятии организовано центром поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, который действует на базе «ЦКР».

Выставка-ярмарка «Ладья. Сезон 2020–2021» проводится ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Минпромторга РФ и Торгово-промышленной палаты. Соорганизатор — АО «Экспоцентр».

Работа выставки рассчитана на пять дней.

В ней принимают участие творческие объединения, мастера и ремесленники из 57 регионов страны. Формат мероприятия дает им возможность познакомить посетителей со своим творчеством, обменяться опытом с единомышленниками и найти новых деловых партнеров.