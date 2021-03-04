Белозерцев предложил создавать глэмпинги и кемпинги в Пензенской области Общество

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создавать глэмпинги и кемпинги на территории региона в рамках развития внутреннего туризма.

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«2020 год еще раз показал, насколько важно развивать внутренний туризм. Предлагаю министерству культуры и туризма [Пензенской области] совместно с главами администраций муниципальных районов разработать комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из различных источников: государственных программ, национальных проектов и частных инвестиций. Учитывая разнообразие природы и красоту пензенского края, предлагаю включить в эту комплексную программу мероприятия по развитию глэмпинга и кемпинга», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

«Рекомендую и требую от глав администраций муниципальных районов подобрать соответствующие площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли», — добавил Иван Белозерцев.