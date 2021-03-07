На ремонт фонтана у «Современника» в Заречном потратят около 984 тыс. рублей Общество

Заречный, 7 марта 2021. PenzaNews. Денежные средства в размере 983 тыс. 681 рубль будут потрачены на выполнение работ по замене оборудования фонтана у дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

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Соответствующий контракт МКУ «Управление капитального строительства города Заречного Пензенской области» заключит с ООО «Проектно-строительное предприятие «Ритон», которое признано победителем электронного аукциона, состоявшегося 24 февраля. В настоящее время документ находится в стадии подписания.

Согласно обнародованным данным, ремонт потребовался в связи с некачественно выполненными работами подрядной компанией «БФ Капитал» по муниципальному контракту от 12 ноября 2018 года.

В ходе экспертного исследования были выявлены такие дефекты, как образование влаги в подземной насосной станции, ненадлежащее функционирование системы аварийного отключения при протечках, нарушение режима работы светодиодных подводных прожекторов и другие.

Предполагается, что работы по новому муниципальному контракту будут выполнены до 25 июня 2021 года.