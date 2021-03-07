EN
01:55:28 Понедельник, 8 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2020 году наблюдалась миграционная убыль населения

15:15 | 07.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 7 марта 2021. PenzaNews. Миграционная убыль населения составила в Пензенской области по итогам 2020 года 1 тыс. 483 человека: в январе-декабре в регион прибыли 13 тыс. 306 граждан, выбыли за его пределы 14 тыс. 789. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в 2020 году наблюдалась миграционная убыль населения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2019 году показатели были выше: тогда в Пензенскую область прибыли 31 тыс. 438 граждан, выбыли за ее пределы 35 тыс. 939; миграционная убыль составляла 4 тыс. 501 человек.

Число мигрантов, перемещающихся в пределах Пензенской области, в 2020 году сократилось до 11 тыс. 992 человек, что на 29% меньше по сравнению с 2019-м.

Число выбывших из Пензенской области в другие субъекты РФ составило 11 тыс. 783 человека, прибывших в регион — 10 тыс. 46; миграционная убыль — 1 тыс. 737 человека.

В международной миграции наблюдалась иная тенденция. Число прибывших из стран СНГ составило 2 тыс. 730 человек, что на 132 больше, чем количество выбывших. Число прибывших из других стран составило 530 человек, что на 122 превысило количество выбывших. Миграционный прирост — 254 человека.

Согласно данным Пензастата, в 2020 году число прибывших в регион мигрантов из Таджикистана увеличилось до 929, в 2019-м их было 730, из Туркменистана — до 279 (в 2019 году было 64), из Белоруссии — до 31 (в 2019 году было 23). По другим странам СНГ наблюдалось уменьшение числа прибывших в Пензенскую область мигрантов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, выписан 101 человек Житель Городищенского района задержан в Пензе с 30 свертками наркотика
В Пензенской области за сутки подтверждено 142 случая заражения коронавирусом, выписаны 94 человека Местонахождение женщины, пропавшей в Башмаковском районе в 2012 году, пока не установлено
Сессия пензенской гордумы состоится 11 марта В пензенской областной библиотеке прозвучит музыка Моцарта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама