В Пензенской области в 2020 году наблюдалась миграционная убыль населения Общество

Пенза, 7 марта 2021. PenzaNews. Миграционная убыль населения составила в Пензенской области по итогам 2020 года 1 тыс. 483 человека: в январе-декабре в регион прибыли 13 тыс. 306 граждан, выбыли за его пределы 14 тыс. 789. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В 2019 году показатели были выше: тогда в Пензенскую область прибыли 31 тыс. 438 граждан, выбыли за ее пределы 35 тыс. 939; миграционная убыль составляла 4 тыс. 501 человек.

Число мигрантов, перемещающихся в пределах Пензенской области, в 2020 году сократилось до 11 тыс. 992 человек, что на 29% меньше по сравнению с 2019-м.

Число выбывших из Пензенской области в другие субъекты РФ составило 11 тыс. 783 человека, прибывших в регион — 10 тыс. 46; миграционная убыль — 1 тыс. 737 человека.

В международной миграции наблюдалась иная тенденция. Число прибывших из стран СНГ составило 2 тыс. 730 человек, что на 132 больше, чем количество выбывших. Число прибывших из других стран составило 530 человек, что на 122 превысило количество выбывших. Миграционный прирост — 254 человека.

Согласно данным Пензастата, в 2020 году число прибывших в регион мигрантов из Таджикистана увеличилось до 929, в 2019-м их было 730, из Туркменистана — до 279 (в 2019 году было 64), из Белоруссии — до 31 (в 2019 году было 23). По другим странам СНГ наблюдалось уменьшение числа прибывших в Пензенскую область мигрантов.