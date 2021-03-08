Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трудно переоценить роль, которую играют женщины в нашей жизни. Вы окружаете нас теплом и нежностью, во всем помогаете и поддерживаете нас, приносите в этот мир светлую энергию созидания и гармонии. Именно в женщине наиболее полно раскрывается истинная душа России», — отметил он.

Глава региона добавил, что женщинам удается совмещать работу с домашними хлопотами, оставаясь красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих родных и близких.

«Особое чувство признательности мы испытываем к нашим дорогим мамам, благодарим их за заботу, понимание и искреннюю любовь, на протяжении всей жизни помним ваши бесценные советы и уроки», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор пожелал жительницам Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, исполнения желаний и весеннего настроения.

«Любите и будьте любимы всегда!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.