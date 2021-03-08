Андрей Лузгин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил жительниц города с Международным женским днем.

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«В этом празднике особая теплота и сердечность, нежность весны и наше восхищение женской мудростью, добротой и обаянием. Вы профессионально проявляете себя на рабочем месте, в сфере бизнеса и общественной деятельности, создаете уют в доме, воспитываете детей и внуков», — отметил мэр.

«Пусть сегодня искренние улыбки, цветы и комплименты станут наградой за вашу сердечность и заботу, которую вы дарите окружающим. Искренне желаю, чтобы каждый свой день вы встречали с радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Новых сил, любви и красоты, счастья и благополучия!» — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба городской администрации.