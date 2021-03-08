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Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

12:17 | 08.03.2021 | Общество

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Пенза, 8 марта 2021. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жительниц города с Международным женским днем.

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня женщины наравне с мужчинами состоят в рядах вооруженных сил, обеспечивают законность и правопорядок, служа в силовых ведомствах, занимают руководящие посты, активно участвуют в общественной и политической жизни, при этом успешно совмещая профессиональную деятельность с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что женщины умеют противостоять жизненным проблемам и невзгодам, при этом остаются чуткими и нежными.

«Вы украшаете нашу жизнь, наполняя ее добрым светом и смыслом. Спасибо вам за щедрость души, мудрость, терпение, которые вы дарите окружающим! Пусть весна принесет в вашу жизнь счастье, радость и яркие события! Пусть этот день станет стартом для новых начинаний и жизненных побед! От всей души желаю каждой из вас крепкого здоровья, мира, добра, любви! Пусть в ваших домах и семьях царят гармония и благополучие!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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