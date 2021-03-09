EN
18:58:41 Вторник, 9 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области готовятся к новому этапу программы туристического кешбэка

18:51 | 09.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что в регионе ведется подготовка к третьему этапу программы туристического кешбэка.

В Пензенской области готовятся к новому этапу программы туристического кешбэка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июне 2020 года правительством Российской Федерации принята важная, беспрецедентная мера поддержки внутреннего туризма — так называемый «кешбэк», на который из резервного фонда выделено 15 млрд. рублей. В программе участвуют туроператоры, классифицированные отели и санатории. От нашего региона в первом этапе программы участвовали два туроператора — «Материк» и «Дискавери», пять отелей — «Держава», «Для Вас», «Вояж», «Ласточка», «Призма», — сказала она, выступая с докладом на совещании в облправительстве во вторник, 9 марта.

Татьяна Курдова добавила, что во втором этапе участвовали такие средства размещения, как «Призма», Azimut Hotel Penza, Heliopark Residence, Heliopark Cruise, Life, «Для Вас», «Ласточка», а также санаторий «Серебряный бор».

Кроме того, по ее словам, федеральные туристические операторы представляли на сайте программы маршруты из Владимира, Самары, Новгорода, Москвы, Тамбова и Липецка, в которые входила Пенза.

«В настоящее время ведется подготовка объектов туриндустрии для участия в третьем этапе программы, старт которого запланирован на март 2021 года», — сказала она.

Новости партнеров
Читайте также
Средства размещения Пензенской области в 2020 году приняли 335 тыс. туристов — Курдова Иван Белозерцев поблагодарил тех, кто готовил инвестпослание
Пензенский губернатор поручил активизировать работы по вывозу снега В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, выписаны 102 человека
Институт регионального развития объявил набор на курсы повышения квалификации Зареченец стал жертвой мошенничества при попытке продать ботинки за 9 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама