В Пензенской области готовятся к новому этапу программы туристического кешбэка Общество

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что в регионе ведется подготовка к третьему этапу программы туристического кешбэка.

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«В июне 2020 года правительством Российской Федерации принята важная, беспрецедентная мера поддержки внутреннего туризма — так называемый «кешбэк», на который из резервного фонда выделено 15 млрд. рублей. В программе участвуют туроператоры, классифицированные отели и санатории. От нашего региона в первом этапе программы участвовали два туроператора — «Материк» и «Дискавери», пять отелей — «Держава», «Для Вас», «Вояж», «Ласточка», «Призма», — сказала она, выступая с докладом на совещании в облправительстве во вторник, 9 марта.

Татьяна Курдова добавила, что во втором этапе участвовали такие средства размещения, как «Призма», Azimut Hotel Penza, Heliopark Residence, Heliopark Cruise, Life, «Для Вас», «Ласточка», а также санаторий «Серебряный бор».

Кроме того, по ее словам, федеральные туристические операторы представляли на сайте программы маршруты из Владимира, Самары, Новгорода, Москвы, Тамбова и Липецка, в которые входила Пенза.

«В настоящее время ведется подготовка объектов туриндустрии для участия в третьем этапе программы, старт которого запланирован на март 2021 года», — сказала она.