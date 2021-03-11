В Кузнецке заключен первый социальный контракт Общество

Кузнецк, 11 марта 2021. PenzaNews. Первый социальный контракт заключен в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Многодетной семье Рябиновых будет оказана финансовая помощь в размере 209 тыс. рублей. Деньги должны быть направлены на развитие собственного дела. Глава семейства Вячеслав Рябинов зарегистрировался в качестве самозанятого и планирует заняться производством доборных элементов для кровли и фасадов.

По его словам, намечено приобрести станок для холодной металлообработки отечественного производства.

В рамках исполнения условий соцконтракта также подготовлено помещение, которое будет использоваться для ведения предпринимательской деятельности.

Всего в течение 2021 года в Кузнецке планируется заключение 185 социальных контрактов.