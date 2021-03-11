«Аллею правителей России» планируется перенести из Москвы в Пензу Общество

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 43 бюста работы Зураба Церетели, входящих в состав скульптурной композиции «Аллея правителей России», планируется переместить из Москвы в Пензенскую область. Об этом сообщил заместитель председателя облправительства, руководитель пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов.

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«В 2017 году Российское военно-историческое общество открыло «Аллею правителей России». 43 бюста представлено в этой аллее, начиная от легендарного Рюрика и заканчивая Борисом Николаевичем Ельциным, [первым] президентом России. [...] Мы в 2020 году провели переговоры о том, [...] чтобы «Аллея правителей» переместилась в Пензенскую область. [...] Абсолютно безвозмездно работы будут переданы. Еще немаловажный фактор, что это работы Церетели — одного из самых известных, выдающихся скульпторов нашей страны», — сказал Олег Ягов, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о благоустройстве территории, на которой будет размещена скульптурная композиция.

Олег Ягов добавил, что рядом с бюстами намечено установить информационные стенды, а также предоставить возможность прохожим при наведении камеры мобильного телефона узнать дополнительную информацию о том или ином государственном деятеле.

«Мы хотим реализовать целый проект, чтобы эта аллея действительно соответствовала названию «аллея», — пояснил он.

Олег Ягов предположил, что данная идея будет воплощена в жизнь в первой половине 2021 года.

Согласно сведениям, размещенным на сайте областного правительства, бюсты планируется установить в Пензе в сквере возле здания епархии.