EN
21:15:43 Четверг, 11 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Движение вблизи ЦПКиО со стороны улицы Карла Маркса в Пензе ограничат 14 марта

17:29 | 11.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Движение транспорта по улице Карла Маркса в Пензе — на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — будет ограничено в предстоящее воскресенье, 14 марта, с целью обеспечения безопасности жителей при проведении праздника «Широкая масленица». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение вблизи ЦПКиО со стороны улицы Карла Маркса в Пензе ограничат 14 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что данный участок дороги будет перекрыт с 6.00 до 20.00.

Согласно анонсу, размещенному на сайте городской администрации, народные гуляния в ЦПКиО имени В.Г. Белинского начнутся в полдень.

На территории парка будет представлено три сценические площадки. Ожидается выступление коллективов «Славяне», «Зазноба», «Злато-Серебро» и других. Помимо этого, будут организованы игры, конкурсы и состязания, в том числе «Достань петуха». Сожжение чучела запланировано на 19.00.

Новости партнеров
Читайте также
Роману Чернову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Стало известно, кто выступил с инициативой размещения «Аллеи правителей России» в Пензе
Вопрос о выплате премии мэру Пензы вызвал дискуссию среди депутатов Депутат предложил реформировать администрации районов Пензы
В Кузнецке заключен первый социальный контракт В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама