Движение вблизи ЦПКиО со стороны улицы Карла Маркса в Пензе ограничат 14 марта Общество

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Движение транспорта по улице Карла Маркса в Пензе — на участке от улицы Красной до входа в центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского — будет ограничено в предстоящее воскресенье, 14 марта, с целью обеспечения безопасности жителей при проведении праздника «Широкая масленица». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Предполагается, что данный участок дороги будет перекрыт с 6.00 до 20.00.

Согласно анонсу, размещенному на сайте городской администрации, народные гуляния в ЦПКиО имени В.Г. Белинского начнутся в полдень.

На территории парка будет представлено три сценические площадки. Ожидается выступление коллективов «Славяне», «Зазноба», «Злато-Серебро» и других. Помимо этого, будут организованы игры, конкурсы и состязания, в том числе «Достань петуха». Сожжение чучела запланировано на 19.00.