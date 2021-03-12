Празднование «Широкой Масленицы» в «Спутнике» начнется в 11.00 Общество

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Праздник «Широкая Масленица», который в этом году пройдет 14 марта, начнется в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в 11.00.

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С этого времени, как ожидается, на набережной будет работать фуд-корт, где все желающие смогут попробовать блины — главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, а также шашлыки, плов и различные напитки.

В полдень у фонтана стартуют концерт и ярмарка мастеров.

Детская площадка для юных участников праздничного мероприятия откроется в 13.00.

Помимо этого, в «Спутнике» будут организованы веселые игры, хороводы и конкурсы с розыгрышем призов. В их числе — бои с подушками, конкурс силачей, лазанье на столб и перетягивание каната.

Сожжение чучела Масленицы запланировано на 17.10, сообщается на сайте «Парк Спутника».