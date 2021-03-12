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Реабилитацию после коронавируса в санатории Заречного бесплатно прошли более 60 человек

12:17 | 12.03.2021 | Общество

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Заречный, 12 марта 2021. PenzaNews. Более 60 жителей Заречного, перенесших новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой формах, бесплатно прошли реабилитацию на базе городского санатория. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Реабилитацию после коронавируса в санатории Заречного бесплатно прошли более 60 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С учетом всех показаний и противопоказаний пациенту назначается порядка 5–7 процедур. Они могут включать, в частности, массаж, иглоукалывание, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику, ингаляции, лечебные и сухие углекислые ванны, галотеропию, кислородотерапию, аэроионотерапию и внутривенную озонотерапию, а также иные физиотерапевтические методы и другие виды реабилитационных мероприятий», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что направление на реабилитацию выдает участковый терапевт не ранее чем через 14 дней после выписки из больницы, а план реабилитации на основании методических рекомендаций Минздрава России определяет врачебная комиссия санатория.

Из сообщения следует, что на мероприятия по реабилитации граждан после COVID-19 из городского бюджета выделено 900 тыс. рублей, а в перспективе планируется рассмотреть вопрос о направлении на эти цели дополнительных средств.

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