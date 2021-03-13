Сезон дачных перевозок в Пензе стартует 24 апреля Общество

Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала МУП «Арцис» приступить к транспортному обслуживанию населения на сезонных маршрутах с 24 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Лузгин.

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Согласно документу, с 24 апреля до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона дачные автобусы будут ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям; с 1 июня до 1 сентября к этим дням добавится пятница.

Постановлением утвержден перечень сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по поясам.

К I поясу отнесены маршруты №42 «Гидрострой — СТСН «Полет» и №48 «Гидрострой — СНТ «Малиновка» протяженностью до 15 км.

Во II пояс вошли маршруты №42М «Кинотеатр «Салют» — СНТ «Радуга», №54 «Кинотеатр «Салют» — СНТ «Полянка» и №48А «Дизельный завод — СНТ «Малиновка» протяженностью от 15 до 20 км.

В рамках III пояса будут осуществляться перевозки по маршрутам №32Б «Пенза-I — СНТ «Ромашка», №38А «Дизельный завод — СНТ «Первомайское», №44 «Гидрострой — СНТ «Юбилейный», №32 «Пенза-I — СНТ «Строитель», №45 «Кинотеатр «Салют» — СНТ «Лесная поляна» — СНТ «Крутецкие сады», № 46 «Гидрострой — СНТ «Родничок» — СНТ «Незабудка», №32А «Пенза-I — СНТ «Росинка плюс», №56 «Гидрострой — СНТ «Родничок» — СТ «Восход», №41 «Дизельный завод — СНТ «Ландыш», №38 «Дизельный завод — СНТ «Приеланский», №41К «Пенза-I — СНТ «Константиновское» протяженностью от 20 до 25 км.

К IV поясу отнесены маршруты №38Б «Дизельный завод — СНТ «Приеланское-2», №49 «Кинотеатр «Салют» — СНТ «Аннушка-1», №41А «Дизельный завод — СНТ «Александровское», №49А «Кинотеатр «Салют» — СТ «Родник», №59 «Дизельный завод — СНТ «Здоровье-2» протяженностью от 20 до 45 км.