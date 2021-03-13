В Пензенской области запустили горячую линию для выявления скрытых преступлений
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Пенза, 13 марта 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области открыла телефонную горячую линию с целью выявления скрытых преступлений.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, любой гражданин, обладающий сведениями о совершенном или готовящемся преступлении, о которых ранее в силу определенных обстоятельств не проинформировал правоохранительные органы, а также о противоправных действиях сотрудников таких органов либо их бездействии, может позвонить по номерам, указанным на сайте прокуратуры региона.
Ожидается, что горячая линия будет работать в течение марта и апреля.
Информация будет приниматься заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Яной Флеровой и прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Дмитрием Рискиным.