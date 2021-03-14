EN
14:03:15 Воскресенье, 14 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров

09:30 | 14.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 14 марта 2021. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года утвержден распоряжением губернатора Ивана Белозерцева.

В Пензенской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ принят с учетом положительного заключения Федерального агентства лесного хозяйства.

В распоряжении содержится общая характеристика лесов Пензенской области, сведения о природной пожарной опасности и лицах, ответственных за организацию тушения возгораний.

В нем также перечислены меры по охране земель и земельных участков, имеющих общую границу с лесничествами и лесопарками, по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры на них.

Кроме того, в документе приведены перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем опасности.

Помимо этого, указаны мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.

В распоряжении перечислены меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.

Заключительный раздел документа содержит сводную информацию о готовности Пензенской области к пожароопасному сезону.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за два месяца в ДТП погибли 13 человек
Пожар неподалеку от автодрома в Пензе тушили более 30 сотрудников МЧС Двое безработных признались в краже кровельного покрытия с крыши дома пенсионерки
Зураб Церетели планирует приехать на открытие «Аллеи правителей России» В Пензенской области запустили горячую линию для выявления скрытых преступлений
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама