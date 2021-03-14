В Пензенской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров Общество

Пенза, 14 марта 2021. PenzaNews. Сводный план тушения лесных пожаров на территории Пензенской области на период пожароопасного сезона 2021 года утвержден распоряжением губернатора Ивана Белозерцева.

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Документ принят с учетом положительного заключения Федерального агентства лесного хозяйства.

В распоряжении содержится общая характеристика лесов Пензенской области, сведения о природной пожарной опасности и лицах, ответственных за организацию тушения возгораний.

В нем также перечислены меры по охране земель и земельных участков, имеющих общую границу с лесничествами и лесопарками, по противопожарному обустройству населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры на них.

Кроме того, в документе приведены перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем опасности.

Помимо этого, указаны мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров.

В распоряжении перечислены меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.

Заключительный раздел документа содержит сводную информацию о готовности Пензенской области к пожароопасному сезону.