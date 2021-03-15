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«Термодом» построит в «Спутнике» детсад на 120 мест

13:46 | 15.03.2021 | Общество

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Холдинг «Термодом» построит детский сад на 120 мест, включая 40 ясельных, в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

«Термодом» построит в «Спутнике» детсад на 120 мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, сейчас уже заключен контракт», — сказал он, выступая с докладом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшемся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что подрядная организация определена по результатам электронного аукциона.

Он уточнил, что контракт с «Термодомом» заключен 9 марта.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

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