В Пензенской области осужденным вновь разрешили длительные свидания Общество

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Проведение длительных свиданий, которое было приостановлено из-за коронавируса, вновь разрешено в учреждениях УФСИН России по Пензенской области с 15 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

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«При входе в учреждение будет организован входной контроль состояния здоровья родственников осужденных с измерением температуры тела. На длительные свидания не будут допускаться посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания и повышенной температурой тела. Кроме того, ежедневная термометрия родственников и осужденных будет организована и во время предоставления длительного свидания. При выявлении у лиц, находящихся на длительном свидании, признаков острого респираторного заболевания свидание будет прекращено досрочно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в помещениях для длительных свиданий будет увеличена кратность проведения текущей дезинфекции, а также установлены диспенсеры с антисептиками для рук.

«Во время длительного свидания при нахождении в местах общего пользования [...] посетители должны будут применять средства индивидуальной защиты», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что с 15 по 31 марта число комнат, предоставляемых для проведения длительных свиданий, будет ограничено из расчета 35% от общей численности.

«В период с 1 по 15 апреля 2021 года количество комнат, предоставляемых для проведения длительных свиданий, будет ограничено из расчета 60% от их общей численности», — говорится в пресс-релизе.