УК «Сурская Ривьера» выплатит компенсацию в 70 тыс. рублей пензячке, повредившей ногу Общество

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Управляющая компания «Сурская Ривьера» должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей и возместить утраченный заработок жительнице Пензы, которая зимой 2019 года поскользнулась у дома №5Д на улице Антонова, упала и повредила ногу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«В своем иске женщина указала, что 29 декабря 2019 года она приехала в жилой комплекс «Сурская Ривьера» на улице Антонова в Пензе на детский праздник, намеревалась вручить детям подарки. Она оставила автомобиль на стоянке и направилась к месту проведения праздника по тротуару, на котором был лед, упала на спину, ударилась правым локтем, затем встала и пошла дальше», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после вручения подарков женщина возвращалась к машине, у дома №5Д поскользнулась и опять упала на спину, в результате ее левая нога подвернулась под тело, находилась в неестественном положении, из-под кожи торчала кость.

«У нее были обнаружены два перелома и другие повреждения ноги, что, согласно заключению экспертов, расценивается как вред здоровью средней тяжести», — уточнила Наталья Яшина.

Пресс-секретарь отметила, что истица испытывала сильные боли, долгое время носила гипс, потом ходила на костылях, а затем — с клюшкой.

«Она продолжает хромать, не может в полной мере заниматься с маленьким ребенком. К тому же, женщина утратила часть заработка», — пояснила Наталья Яшина.

По ее словам, истица и представитель ответчика не согласились с решением Ленинского районного суда Пензы, определившим размер компенсации и возмещения, и подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла назначенную судом первой инстанции сумму компенсации обоснованной, решение суда — законным», — сказала она.