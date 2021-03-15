Детский военно-исторический лагерь «Страна героев» будет организован в Пензенской области Общество

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Детский военно-исторический лагерь «Страна героев», организованный в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», впервые пройдет в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Ожидается, что его участниками станут 1 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Пензенской области.

Прием заявок от родителей стартует в апреле.

Пребывание в лагере будет бесплатным. На обеспечение его работы из федерального бюджета планируется выделить около 17 млн. рублей.

По словам заместителя председателя регионального правительства Олега Ягова, лагерь «Страна героев» пройдет в санатории «Нива» в 25 км от Пензы, при этом работа будет выстроена по четырем тематическим направлениям: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы».

Ожидается, что всего в 2021 году смены лагеря «Страна героев» состоятся в пяти регионах России и примут более 5 тыс. человек.