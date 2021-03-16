В Пензе 20 марта пройдет акция по сбору вторсырья Общество

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Пензенские активисты проведут акцию по сбору вторсырья для его последующей переработки на парковке гипермаркета «Леруа Мерлен» в предстоящую субботу, 20 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Пензы.

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«Во время акции можно сдать макулатуру, стекло, пластик, алюминиевые и жестяные банки», — говорится в анонсе.

В нем добавляется, что также будет осуществляться сбор батареек, пластиковых карт и одежды для проекта «Добрый шкаф», реализуемого региональным отделением Российского детского фонда.

«Посмотреть требования к подготовке вторсырья, задать интересующие вопросы по поводу проекта и участия в акции можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», — отмечается в тексте.