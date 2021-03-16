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В мэрии Пензы обсудили антитеррористическую защищенность торговых объектов

20:13 | 16.03.2021 | Общество

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Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Антитеррористическая защищенность торговых объектов стала главной темой заседания, прошедшего в администрации Пензы под председательством вице-мэра Сергея Волкова во вторник, 16 марта.

В мэрии Пензы обсудили антитеррористическую защищенность торговых объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководители торговых центров отчитались о проведенной работе по выполнению требований федерального законодательства, в том числе о модернизации систем видеонаблюдения.

Также рассмотрена ситуация по объектам, где обязательные требования не выполнены. Руководители таких организаций предупреждены о персональной ответственности.

«Безопасность наших граждан при посещении торгово-развлекательных центров — главное, что должны обеспечить правообладатели торговых объектов», — подчеркнул Сергей Волков.

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