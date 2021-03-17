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Новый участок зареченского кладбища планируется очистить от деревьев

12:01 | 17.03.2021 | Общество

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Заречный, 17 марта 2021. PenzaNews. Работы по благоустройству территории нового участка городского кладбища Заречного Пензенской области планируется провести по заказу управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО.

Новый участок зареченского кладбища планируется очистить от деревьев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С целью определения подрядчика объявлен электронный аукцион, по условиям которого необходимо осуществить вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Согласно сведениям, указанным в спецификации, речь идет о 402 зеленых насаждениях.

Ориентировочная площадь, на которой будет производиться расчистка, — около 4,7 га.

Электронный аукцион назначен на 23 марта. Его начальная (максимальная) цена — более 1,5 млн. рублей.

Работы в рамках контракта должны быть выполнены в период по 15 июля 2021 года.

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