Новый участок зареченского кладбища планируется очистить от деревьев Общество

Заречный, 17 марта 2021. PenzaNews. Работы по благоустройству территории нового участка городского кладбища Заречного Пензенской области планируется провести по заказу управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО.

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С целью определения подрядчика объявлен электронный аукцион, по условиям которого необходимо осуществить вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Согласно сведениям, указанным в спецификации, речь идет о 402 зеленых насаждениях.

Ориентировочная площадь, на которой будет производиться расчистка, — около 4,7 га.

Электронный аукцион назначен на 23 марта. Его начальная (максимальная) цена — более 1,5 млн. рублей.

Работы в рамках контракта должны быть выполнены в период по 15 июля 2021 года.