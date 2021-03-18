EN
16:44:01 Четверг, 18 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая

13:39 | 18.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. VI региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, состязания будут организованы по 24 компетенциям: «Администрирование баз данных», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Гончарное дело», «Дизайн персонажей/анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник», «Изобразительное искусство», «Кондитерское дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и лабораторный анализ», «Обработка текста», «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Семеновод», «Фотограф-репортер», «Дизайн плаката», «Декорирование тортов», «Ландшафтный дизайн», «Адаптивная физическая культура», «Ручная лепка из глины», «Массажист» и «Пчеловод».

Семь последних являются для регионального чемпионата новыми компетенциями.

Новости партнеров
Читайте также
Пензячка отсудила у подрядчика 740 тыс. рублей после некачественного ремонта в квартире В Сердобском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
Перед судом предстанет мужчина, набросившийся с ножом на бывшую жену и ее сожителя В Пензе начала работу выставка «Очарованные Крымом»
В Пензенской области за сутки подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом Обвиняемый в убийстве мужчины в Бековском районе заключен под стражу
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама