Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая Общество

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. VI региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, состязания будут организованы по 24 компетенциям: «Администрирование баз данных», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Гончарное дело», «Дизайн персонажей/анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник», «Изобразительное искусство», «Кондитерское дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и лабораторный анализ», «Обработка текста», «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Семеновод», «Фотограф-репортер», «Дизайн плаката», «Декорирование тортов», «Ландшафтный дизайн», «Адаптивная физическая культура», «Ручная лепка из глины», «Массажист» и «Пчеловод».

Семь последних являются для регионального чемпионата новыми компетенциями.