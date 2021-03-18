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Пензячка отсудила у подрядчика 740 тыс. рублей после некачественного ремонта в квартире

15:27 | 18.03.2021 | Общество

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым ООО «УК «Развитие» должно выплатить жительнице Пензы более 740 тыс. рублей в связи с некачественно проведенными ремонтно-отделочными работами в квартире на территории Москвы, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пензячка отсудила у подрядчика 740 тыс. рублей после некачественного ремонта в квартире. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В своем иске женщина указала, что в 2017 году она заключила с ООО «УК «Развитие» договор о выполнении работ по отделке квартиры, расположенной в Москве. Свои обязательства по оплате услуг она выполнила, однако отделочные работы были произведены некачественно, с многочисленными нарушениями строительных норм и правил», — сказала она.

Наталья Яшина добавила, что, согласно ранее вступившему в силу решению суда, стоимость устранения дефектов составила около 483 тыс. рублей, однако подрядчик в добровольном порядке эту сумму не возместил, в связи с чем пензячка вновь обратилась за защитой своих прав.

По ее словам, женщина просила взыскать с компании неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

«Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу об удовлетворении иска», — отметила она.

Пресс-секретарь уточнила, что 29 декабря 2020 года Первомайский районный суд Пензы принял решение взыскать с ООО «УК «Развитие» в пользу истицы более 740 тыс. рублей: неустойку в размере около 483 тыс. рублей, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — почти 242 тыс. рублей, а также 15 тыс. рублей судебных расходов и около 610 рублей почтовых.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — сказала Наталья Яшина.

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