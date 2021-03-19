В Пензе записали клип для всероссийского фестиваля патриотического рэпа Общество

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Офицер управления Росгвардии по Пензенской области Симон Дургалян стал участником первого всероссийского фестиваля патриотического рэпа.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

При поддержке сотрудников пресс-службы ведомства он записал клип, который опубликован на страницах управления в Instagram и соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Для участия в конкурсе Симон Дургалян исполнил рэп на стихотворение Семена Гудзенко «Мое поколение», посвященное Великой Отечественной войне.

«Всегда интересно попробовать себя в чем-то новом. Рэп-музыка для меня направление необычное и вместе с тем очень сложное. Надеюсь, мы достойно представим ведомство», — отметил исполнитель.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Федерального казначейства, первый всероссийский фестиваль патриотического рэпа будет проходить в три этапа.

На первом отборочные конкурсы состоятся в субъектах РФ, на втором — в округах, на третьем запланирован гала-концерт в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт».

Ожидается, что участие в фестивале примут сотрудники финансово-экономических и правоохранительных органов, а также студенты.