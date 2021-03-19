В Пензе представлено подарочное издание «Неизведанное Поволжье 3.0» Общество

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Презентация подарочного издания «Неизведанное Поволжье 3.0», при оформлении которого были использованы фотографии участников и победителей одноименного конкурса, организованного макрорегиональным филиалом «Волга» ПАО «Ростелеком», состоялась в рамках открытия фотовыставки «По следам забытых усадеб» в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 19 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В краеведческий альманах вошли материалы о малоизвестных достопримечательностях 13 регионов: Башкирии, Кировской области, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей, Татарстана, Удмуртии, Ульяновской области и Чувашии.

Более чем на 450 страницах размещены репортажи о путешествиях, рассказы о местных жителях и традициях, туристические маршруты и красочные снимки.

В разделе, посвященном Пензенской области, можно найти информацию о заброшенных церквях, связанных с родом Радищевых местах, мероприятии под названием «Тихвинская ярмарка», старинных усадьбах и арбековском лесе. В данный раздел включены материалы Татьяны Дрожжиной, Николая Кажаева, Маргариты Кривцовой, Максима Костюшина, Нинель Прокофьевой и Владимира Соколова.

Книга «Неизведанное Поволжье 3.0» издана ограниченным тиражом.

Часть экземпляров передана в пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова и центральную городскую публичную библиотеку имени В.Г. Белинского.

В течение ближайшей недели ознакомиться с изданием также можно на фотовыставке «По следам забытых усадеб».