В Пензе начала работу виртуальная выставка, посвященная Георгу Мясникову Общество

Пенза, 20 марта 2021. PenzaNews. Виртуальная выставка, посвященная советскому партийному, государственному и общественному деятелю, историку-краеведу Георгу Мясникову, со дня рождения которого 20 марта исполнилось 95 лет, начала работу в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основу экспозиции составили копии подлинных документов из фондов государственного архива Пензенской области.

Выставка состоит из нескольких тематических блоков.

В первый вошли документы о служебной деятельности Георга Мясникова, в том числе связанные с празднованием 300-летия Пензы и реставрацией музея-усадьбы «Тарханы», а также переписка с археологами и музейными работниками.

Во втором представлены рукописи статей и исследований на тему истории основания Пензы, в том числе книга «Город-крепость Пенза».

Третий блок — это фотографии Георга Мясникова и культурных объектов, к реставрации которых он имеет непосредственное отношение.

Четвертый включает в себя снимки из личной коллекции Георга Мясникова, который собирал старые фотографии и исторические документы.

Виртуальная выставка, ознакомиться с которой можно на сайте госархива, рассчитана на широкий круг посетителей.