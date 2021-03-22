Второй этап реконструкции Сурского гидроузла ориентировочно обойдется в 1 млрд. рублей Общество

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Второй этап реконструкции гидротехнических сооружений Сурского гидроузла в Пензенской области ориентировочно обойдется в 1 млрд. рублей. Об этом сообщил директор филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Валерий Парамонов.

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«Почти под миллиард [рублей]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 22 марта.

Валерий Парамонов добавил, что точная сумма станет известна позднее.

«Мы пока еще не знаем. На следующий год у нас начнутся только инженерные изыскания, но, судя по проекту-аналогу, который мы рассматривали, это будет где-то в районе 1 млрд. или 800 млн. [рублей], но не меньше», — отметил он.

По словам Валерия Парамонова, расходы на первый этап реконструкции с учетом разработки необходимой документации составят примерно 400 млн. рублей.

В свою очередь главный инженер филиала Алексей Варламов пояснил, что необходимость реконструкции обусловлена в том числе изменением нормативов: если раньше Сурский гидроузел относился к гидротехническим сооружениям II класса, то некоторое время назад ему был присвоен I класс, поэтому теперь к нему предъявляются более серьезные требования.

Он уточнил, что работы по приведению объекта в соответствие с новыми стандартами были начаты в 2020 году и рассчитаны до конца 2021-го.

«Полностью будет заменено грузоподъемное оборудование основных затворов водосбросного сооружения, плотины. У нас появятся система автоматического управления этими затворами и система автоматического мониторинга за процессами, которые проходят в гидроузле», — сказал Алексей Варламов, подчеркнув, что современное оборудование призвано помочь специалистам следить за ситуацией.

По его словам, в дополнение к введенной в эксплуатацию в 2003 году малой гидроэлектростанции будет установлен второй агрегат, в итоге их общая мощность будет соответствовать проектной — 400 кВт.

Алексей Варламов добавил, что также уже построено сопрягающее сооружение на отводящем канале.

«Работы будут захватывать и земляную плотину, и практически все сооружения, которые в гидроузел входят», — отметил он.

Главный инженер филиала «Сурский гидроузел» добавил, что в ходе второго этапа реконструкции, который запланирован на 2023–2025 годы, будет построено дополнительное водосбросное сооружение.

При дальнейшем обсуждении предстоящих работ Валерий Парамонов уточнил, что новое водосбросное сооружение предстоит врезать в тело существующей плотины в правобережной части.

«Этот вопрос будут прорабатывать проектировщики. Или это будет сифонный водосброс, или это будет водосброс открытого типа, мы пока конструкцию не знаем, но мы четко себе представляем, что это мероприятие нам необходимо выполнить», — подчеркнул он.

Комментируя отнесение Сурского гидроузла к ГТС I класса, руководитель филиала обратил внимание на то, что на это повлиял, в частности, размер потенциального ущерба, который может быть причинен в случае аварии на сооружении.

«Сурский гидроузел над городом Пензой, если по отметкам смотреть, «висит». Мы над Пензой, и если, не дай бог, случается что-нибудь на Сурском гидроузле, часть города Пензы, особенно правобережная, уходит под воду, поэтому нам и присвоен первый класс», — сказал он.