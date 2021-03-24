Дмитрий Степанов возглавил каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Майор юстиции Дмитрий Степанов назначен руководителем каменского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 22 марта.

Степанов Дмитрий Евгеньевич в 2008 году был принят на должность следователя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

С 2010 по 2017 годы замещал должности старшего следователя, заместителя руководителя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

В 2018–2019 годах работал следователем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

В 2019 году был назначен следователем по особо важным делам белинского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

Занимал третье место в номинации «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации» конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации за 2013 год».

Награжден почетной грамотой председателя СКР, медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».