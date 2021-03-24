Помощник председателя Первомайского районного суда Пензы умерла на 46-м году жизни Общество

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Помощник председателя Первомайского районного суда Пензы Людмила Постнова скончалась после тяжелой болезни на 46-м году жизни в среду, 24 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

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«Коллектив Первомайского районного суда Пензы глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким Людмилы Константиновны», — сказано в некрологе.

В нем уточняется, что вся трудовая деятельность Людмилы Постновой связана с судебной системой: с 1995 года она работала секретарем судебного заседания, секретарем суда, помощником судьи Железнодорожного районного суда Пензы, с 2013 года — помощником председателя Первомайского районного суда города.

В тексте отмечается, что Людмила Постнова была честным, отзывчивым и ответственным человеком.