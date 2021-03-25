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Пензенский омбудсмен предложила ввести жилищные сертификаты для детей-сирот

13:10 | 25.03.2021 | Общество

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова предложила ввести в регионе жилищные сертификаты, которые позволят гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретать квартиры в соответствии со своими потребностями.

Пензенский омбудсмен предложила ввести жилищные сертификаты для детей-сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как вы знаете, жилые помещения специализированного жилищного фонда данным лицам предоставляются по месту их жительства. Зачастую это сельские поселения, где имеются сложности с работой, получением профессионального образования, поэтому, получив жилье, молодые люди, как правило, уезжают в более крупные муниципальные образования», — отметила она, выступая с докладом о деятельности за 2020 год в ходе 39-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 25 марта.

Елена Рогова добавила, что, по данным регионального Минтруда, примерно треть жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, не используется по назначению.

По ее словам, основными причинами этого являются работа вахтовым методом, проживание по месту обучения или у родственников, нахождение в местах лишения свободы, а также прохождение военной службы.

«При таких обстоятельствах предлагаю рассмотреть возможность разработки регионального нормативно-правового акта о предоставлении жилищного сертификата на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при соблюдении определенных условий. Этот дополнительный механизм [реализации] жилищных прав наряду с действующим порядком позволил бы сократить очередность и приобретать жилье, которое будет соответствовать их потребностям и где они действительно смогут проживать. Такой опыт имеется в других субъектах», — сказала уполномоченный по правам человека в Пензенской области.

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