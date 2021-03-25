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В Пензе не дали замерзнуть пьяному мужчине, который вышел на весенний лед, устал и упал

18:30 | 25.03.2021 | Общество

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Неравнодушный очевидец, а также сотрудники полиции и Росгвардии пришли на помощь пьяному мужчине, который решил сократить путь, вышел на весенний лед, но устал и упал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе не дали замерзнуть пьяному мужчине, который вышел на весенний лед, устал и упал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от бдительного гражданина. Он рассказал, что по ледяному покрову реки Суры передвигается мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В целях обеспечения безопасности гражданина на место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Полицейские обнаружили мужчину, лежавшего на льду посередине водного объекта. Передвигаться самостоятельно он не мог, так как был пьян», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что стражи порядка, соблюдая все меры безопасности, перенесли мужчину на берег, а затем доставили в отдел полиции.

«Там ему вызвали скорую помощь, которая осмотрела потерпевшего на предмет переохлаждения и обморожения», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что медицинская помощь гражданину не потребовалась.

«По словам мужчины, он употреблял спиртные напитки; когда пришло время возвращаться домой, решил сократить путь и, не оценив степень опасности, которой себя подвергает, вышел на лед; дойдя до середины реки, почувствовал усталость и упал. Полицейские провели беседу с гражданином об опасности нахождения в весеннее время на льду», — говорится в тексте.

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