Олег Мельниченко вручил удостоверения своим советникам Общество

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко вручил удостоверения своим советникам по социально-экономическим вопросам — экс-мэру Пензы Александру Калашникову, Виталию Окорокову и Светлане Пинишиной, которые в разные годы руководили администрацией Железнодорожного района города, проректору Института регионального развития Александру Кислову, директору Института непрерывного образования ПГУ Геннадию Белорыбкину и профессору кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ Владимиру Первушкину.

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Олег Мельниченко попросил Александра Калашникова помочь советами действующему главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«Попрошу Александра Серафимовича буквально с первых шагов работы в качестве руководителя группы советников, может быть, даже на этой неделе, сделать объезд города, посмотреть городское хозяйство и выдать соответствующие рекомендации по тому, какие нам необходимо предпринять шаги по наведению порядка», — сказал врио губернатора.

Он предложил Виталию Окорокову присоединиться к этой работе.

«Нам надо понимать наши дальнейшие шаги по городу Пензе. Я буду мэру помогать. Я думаю, что эта помощь будет принята с благодарностью», — отметил Олег Мельниченко.

Обращаясь к Светлане Пинишиной, которая входит в состав попечительского совета фонда возрождения Спасского кафедрального собора, он подчеркнул, что необходимо довести строительство объекта до конца.

«То дело, которое начал Василий Кузьмич Бочкарев [бывший губернатор Пензенской области], мы должны его достойно закончить», — добавил глава региона.

Александру Кислову он предложил обсудить информационную политику.

«Александр Иванович, я Вас очень прошу — надо нам как-то встретиться и детально поговорить об информационной политике. Мы должны ее кардинально перестроить, и я здесь очень полагаюсь на Ваш опыт», — сказал Олег Мельниченко.

При вручении удостоверения Геннадию Белорыбкину врио губернатора акцентировал внимание на необходимости развития межрегионального и событийного туризма.

Он выразил уверенность в том, что одним из объектов, который может стать точкой притяжения гостей из других регионов, является Золотаревское городище.

«Золотаревское городище — это то место, где впервые был выставлен серьезный заслон на пути хана Батыя, когда он шел на Русь, на Рязанское княжество. Я считаю, что это очень перспективное направление, мы должны его развивать, и Золотаревское городище у нас все-таки должно стать важнейшим элементом нашей туристической инфраструктуры», — пояснил глава региона, предложив Геннадию Белорыбкину курировать данный проект.

В свою очередь Владимир Первушкин, по мнению Олега Мельниченко, мог бы возглавить работу по написанию истории пензенского края.

«У нас, к сожалению, нет нормальной истории пензенского края, которая написана с точки зрения именно научно-исторических подходов. Мне кажется, что настало время написать историю пензенского края. Я прошу Вас сформировать соответствующий авторский коллектив и начиная с доисторических времен по наши дни сделать все-таки один том, два, три — посмотрим, сколько это будет томов», — сказал врио губернатора.

«Когда мы это напишем, это останется другим поколениям. Мы просто до конца иногда не понимаем, насколько это важно, чтобы такая история была», — резюмировал Олег Мельниченко.