В Пензенской области окажут информационную поддержку диаспорам Общество

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Дополнительные денежные средства планируется выделить из бюджета Пензенской области для информирования населения о жизни диаспор, проживающих на территории региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе заседания совета при президенте России по межнациональным отношениям, которое глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции во вторник, 30 марта.

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«Мы на сегодняшний день простраиваем специальное медиапланирование для того, чтобы сопровождать деятельность наших национальных диаспор, которые существуют [...] и функционируют на территории Пензенской области. В региональном бюджете предусматриваются дополнительные средства для освещения их деятельности», — сказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что традиционно в регионе проводятся мероприятия с участием всех национально-культурных автономий.