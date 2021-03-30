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В Пензенской области окажут информационную поддержку диаспорам

16:33 | 30.03.2021 | Общество

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Дополнительные денежные средства планируется выделить из бюджета Пензенской области для информирования населения о жизни диаспор, проживающих на территории региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в ходе заседания совета при президенте России по межнациональным отношениям, которое глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции во вторник, 30 марта.

В Пензенской области окажут информационную поддержку диаспорам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы на сегодняшний день простраиваем специальное медиапланирование для того, чтобы сопровождать деятельность наших национальных диаспор, которые существуют [...] и функционируют на территории Пензенской области. В региональном бюджете предусматриваются дополнительные средства для освещения их деятельности», — сказал Олег Мельниченко.

Он добавил, что традиционно в регионе проводятся мероприятия с участием всех национально-культурных автономий.

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