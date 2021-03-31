Проектная документация на капремонт дороги на улице Рябова передана на экспертизу Общество

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги на улице Рябова в Пензе направлена на государственную экспертизу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Учитывая текущее состояние дороги в период активного таяния снега, за объектом закреплена специализированная техника. Ежедневно откачивается талая вода», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что капитальный ремонт на улице Рябова планируется начать в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Протяженность участка составит 1,9 км», — добавляется в сообщении.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, предусмотрено обустройство двухполосной дороги, тротуаров, ливневой канализации и освещения.