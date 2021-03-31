EN
11:41:26 Среда, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проектная документация на капремонт дороги на улице Рябова передана на экспертизу

09:29 | 31.03.2021 | Общество

Печать

Пенза, 31 марта 2021. PenzaNews. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт дороги на улице Рябова в Пензе направлена на государственную экспертизу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Проектная документация на капремонт дороги на улице Рябова передана на экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учитывая текущее состояние дороги в период активного таяния снега, за объектом закреплена специализированная техника. Ежедневно откачивается талая вода», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что капитальный ремонт на улице Рябова планируется начать в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Протяженность участка составит 1,9 км», — добавляется в сообщении.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, предусмотрено обустройство двухполосной дороги, тротуаров, ливневой канализации и освещения.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе победителем конкурса «Воспитатель года» стала Анастасия Солдаткина В поликлинике №1 открыт кабинет для больных с хронической сердечной недостаточностью
На трассе под Кузнецком столкнулись «Audi A6», «МАЗ» и автобус «ПАЗ» Убрана насыпь, которую возвели при строительстве Бакунинского моста в Пензе
В Пензенской области окажут информационную поддержку диаспорам В регионе завершается работа по внесению изменений в документы в области национальной политики
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама