В Кузнецке полицейские спасли косулю от агрессивных собак Общество

Кузнецк, 31 марта 2021. PenzaNews. Полицейские спасли раненную косулю от агрессивных собак, пытавшихся напасть на обессиленное животное на улице Стекловской в Кузнецке Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, старший сержант полиции Максим Шпадырев и сержант полиции Виталий Чаркин, заступившие утром на охрану общественного порядка, проезжая по центру города, обратили внимание на лай бездомных собак, а затем увидели косулю, лежавшую у забора.

«На асфальте полицейские заметили следы крови и то, что косуля была ранена. Ее ноги были сильно покусаны. Стая бездомных собак вела себя очень агрессивно», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что стражи порядка включили звуковую сирену, чтобы отпугнуть собак, и отогнали их на безопасное расстояние.

«О случившемся полицейские доложили по рации заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Кузнецку Алексею Федотову, который вызвал на место представителей охотуправления. Полицейские дождались приезда специалистов из данного ведомства и передали им раненное животное, чтобы они оказали ему первую помощь. Представители охотуправления сообщили, что вылечат косулю, а затем отпустят ее в лес», — сказали в полиции.

По словам Максима Шпадырева, появление косули в центре Кузнецка — явление довольно необычное: за время его службы в органах внутренних дел такой инцидент случился впервые.