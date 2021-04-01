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Глава Заречного поручил в течение месяца провести комплексное обследование всех детсадов

10:41 | 01.04.2021 | Общество

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Заречный, 1 апреля 2021. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов поручил подчиненным в течение месяца провести комплексное обследование всех детских садов города, по результатам которого должны быть составлены дефектные ведомости на ремонт. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Глава Заречного поручил в течение месяца провести комплексное обследование всех детсадов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олег Климанов поставил задачу изыскать средства и принять меры по ремонту, который необходимо выполнить в дошкольных учреждениях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в первую очередь планируется отремонтировать кровли.

«Олег Климанов выразил уверенность, что вопрос с кровлями будет закрыт уже в этом году. Затем будут решены остальные проблемы, которые специалисты выявят в ходе обследования», — отмечается в сообщении.

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