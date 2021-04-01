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В Пензе пройдет конференция, посвященная Среднему Поволжью в годы войны

16:17 | 01.04.2021 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2021. PenzaNews. Межрегиональная научно-практическая конференция «Этот день мы приближали как могли: Среднее Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 28 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета по делам архивов Пензенской области.

В Пензе пройдет конференция, посвященная Среднему Поволжью в годы войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что мероприятие будет организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного с управлением делами правительства Саратовской области.

«К участию в конференции приглашены представители уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъектов РФ, сотрудники архивов, библиотек и музеев, представители областного совета ветеранов, историки-краеведы, учащиеся и студенты», — сказано в анонсе.

В сообщении добавляется, что возможно участие в мероприятии с использованием видеоконференцсвязи.

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