В Никольском районе глава администрации сельсовета оштрафован за самоуправство Общество

Никольск, 2 апреля 2021. PenzaNews. Глава администрации одного из сельсоветов Никольского района Пензенской области оштрафован на 300 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Никольского района Пензенской области установила, что глава администрации одного из сельсоветов района в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в октябре-ноябре 2020 года четыре раза использовал в личных целях в выходные дни автомобиль, находящийся в реестре муниципального имущества», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что комитет местного самоуправления данного сельсовета по результатам рассмотрения представления прокурора привлек главу администрации к дисциплинарной ответственности.