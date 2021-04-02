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В Никольском районе глава администрации сельсовета оштрафован за самоуправство

11:15 | 02.04.2021 | Общество

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Никольск, 2 апреля 2021. PenzaNews. Глава администрации одного из сельсоветов Никольского района Пензенской области оштрафован на 300 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Никольском районе глава администрации сельсовета оштрафован за самоуправство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Никольского района Пензенской области установила, что глава администрации одного из сельсоветов района в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в октябре-ноябре 2020 года четыре раза использовал в личных целях в выходные дни автомобиль, находящийся в реестре муниципального имущества», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что комитет местного самоуправления данного сельсовета по результатам рассмотрения представления прокурора привлек главу администрации к дисциплинарной ответственности.

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