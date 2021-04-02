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Сезон весенней охоты в Пензенской области стартует 3 апреля

14:06 | 02.04.2021 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Сезон весенней охоты стартует на территории Пензенской области в предстоящую субботу, 3 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Сезон весенней охоты в Пензенской области стартует 3 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Охотничьи угодья Пензенской области разделены на две зоны. Весенняя охота на гусей на территории Башмаковского, Бековского, Белинского, Камешкирского, Вадинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Малосердобинского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Тамалинского, Шемышейского районов (зона I) будет осуществляться с 3 по 12 апреля; на территории Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского, Наровчатского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Спасского, Сосновоборского районов (зона II) — с 10 по 19 апреля», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что запрещается весенняя охота на гусей без укрытия или маскировочного инвентаря и без использования чучел, профилей или подсадных гусей.

«Весенняя охота на селезней уток будет осуществляться в течение 30 календарных дней — с 3 апреля по 2 мая», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что охота на селезней уток может осуществляться только с подсадной уткой и из укрытия или с применением маскировочного инвентаря.

«С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух охотников», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что весенняя охота на вальдшнепа на вечерней тяге возможна с 10 по 19 апреля.

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