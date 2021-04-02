Пензенские школьники расспросили Александра Самокутяева о космосе Общество

Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Пензенские школьники задали интересующие вопросы своему земляку, летчику-космонавту, Герою России Александру Самокутяеву в ходе встречи в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, организованной в рамках всероссийского проекта «Диалоги с героями».

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Мероприятие состоялось в преддверии двух знаковых дат: 5 апреля будет отмечаться 10-я годовщина старта экипажа корабля «Союз ТМА-21» под командованием Александра Самокутяева, 12 апреля — 60-летие со дня первого полета человека в космос.

Обращаясь к школьникам, их родителям и наставникам, Александр Самокутяев выразил готовность максимально честно и открыто отвечать на все вопросы.

Он выразил надежду на то, что кто-то из учащихся задумается о том, чтобы стать космонавтом.

«Одного космонавта из Пензы, из Пензенской области все-таки маловато, поэтому вся надежда на вас», — пошутил Александр Самокутяев.

После этого встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.

Детей интересовало, в частности, что чувствует человек в невесомости, как космонавты во время полета общаются с близкими и насколько сложно после возвращения вновь привыкнуть к земному притяжению.

Александр Самокутяев совершил два космических полета — в 2011 и 2014–2015 годах. Общее время налета — 331 сутки 11 часов и 23 минуты.

Дважды выходил в открытый космос. Суммарное время пребывания в открытом космосе — 10 часов 1 минута.