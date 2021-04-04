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В Пензенской области в январе-феврале число браков сократилось на 19,3%, разводов — на 10,9%

09:15 | 04.04.2021 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2021. PenzaNews. 684 брака заключено на территории Пензенской области в январе-феврале 2021 года, в то время как за аналогичный период 2020-го их было зарегистрировано 848 — на 19,3% больше. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области в январе-феврале число браков сократилось на 19,3%, разводов — на 10,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, число разводов также уменьшилось: с 796 за первые два месяца 2020 года до 709 за аналогичный период 2021-го. Снижение составило 10,9%.

В целом в России в январе и феврале текущего года зарегистрировано 99 тыс. 349 браков, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в первые два месяца 2021 года в стране оформлено 85 тыс. 642 развода, снижение к аналогичному периоду 2020-го составило 12,4%.

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