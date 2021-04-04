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В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников

12:41 | 04.04.2021 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области проведут в период с апреля по сентябрь 2021 года выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.

В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте Пензастата, обследованию подлежат лица, окончившие образовательные организации в 2016–2020 годах.

Предполагается, что по результатам наблюдения будет получена официальная статистическая информация, отражающая, в частности, положение выпускников на рынке труда, оценку полученных знаний и умений, причины нежелания или невозможности работы по специальности.

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