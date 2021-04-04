В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников Общество

Пенза, 4 апреля 2021. PenzaNews. Специалисты территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области проведут в период с апреля по сентябрь 2021 года выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование.

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Как сообщается на сайте Пензастата, обследованию подлежат лица, окончившие образовательные организации в 2016–2020 годах.

Предполагается, что по результатам наблюдения будет получена официальная статистическая информация, отражающая, в частности, положение выпускников на рынке труда, оценку полученных знаний и умений, причины нежелания или невозможности работы по специальности.