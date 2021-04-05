Умер Владимир Зименков Общество

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Заслуженный работник культуры Пензенской области, историк Владимир Зименков, возглавлявший краеведческий музей в 2003–2019 годах, умер на 65-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте музея.

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«Невосполнимую утрату понесло все культурное и историческое сообщество нашего региона», — отмечается в некрологе.

В нем напоминается, что в 1982 году Владимир Зименков окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института, работал учителем в средней школе №20 города Пензы, в 1985 году занял должность заведующего отдела советского периода краеведческого музея, в 1986-м стал заместителем директора музея по научной работе, с 1994-го трудился ученым секретарем картинной галереи имени К.А. Савицкого, в 2000–2003 годах являлся старшим преподавателем кафедры «История» ПГУ.

«19 мая 2003 года Владимир Николаевич Зименков был назначен директором пензенского государственного объединенного краеведческого музея, его руководителем он являлся на протяжении 15 лет. С 2019 года работал заведующим архивом краеведческого музея», — уточняется в тексте.

В некрологе подчеркивается, что Владимир Зименков внес большой вклад в изучение истории Пензенской области и многое сделал для популяризации краеведческих знаний.

«Отличительными чертами Владимира Николаевича всегда были глубочайший профессионализм, неравнодушие, преданность музейному делу, а также искреннее внимание и доброжелательность по отношению к своим коллегам и сотрудникам. Министерство культуры и туризма Пензенской области, коллектив пензенского краеведческого музея выражают глубокие соболезнования родным и близким умершего, прежде всего — его вдове Ольге Геннадьевне и дочери Елене Владимировне», — сказано в тексте.

Место и время прощания с Владимиром Зименковым станут известны позднее.