В Пензе недалеко от «Олимпа» произошел провал грунта Общество

Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Провал грунта произошел на первой полосе дороги на проспекте Строителей в Пензе неподалеку от торгового центра «Олимп».

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Данный участок огорожен. Движение транспорта осуществляется по второй и третьей полосам. На месте находится несколько единиц техники.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ООО «Горводоканал», провал произошел в минувшее воскресенье, 4 апреля, в месте расположения канализационного коллектора.

«Аварийная бригада ООО «Горводоканал» оперативно прибыла на место, где определила необходимый объем работ для устранения аварийной ситуации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что аварийно-восстановительные работы планируется выполнить 5 апреля, а затем данный участок дороги будет заасфальтирован.