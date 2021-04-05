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В Пензе недалеко от «Олимпа» произошел провал грунта

13:26 | 05.04.2021 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Провал грунта произошел на первой полосе дороги на проспекте Строителей в Пензе неподалеку от торгового центра «Олимп».

В Пензе недалеко от «Олимпа» произошел провал грунта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный участок огорожен. Движение транспорта осуществляется по второй и третьей полосам. На месте находится несколько единиц техники.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ООО «Горводоканал», провал произошел в минувшее воскресенье, 4 апреля, в месте расположения канализационного коллектора.

«Аварийная бригада ООО «Горводоканал» оперативно прибыла на место, где определила необходимый объем работ для устранения аварийной ситуации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что аварийно-восстановительные работы планируется выполнить 5 апреля, а затем данный участок дороги будет заасфальтирован.

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