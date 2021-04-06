В Пензенскую область поступило новое лесохозяйственное оборудование Общество

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Шесть дискаторов для проведения агротехнических мероприятий на лесосеменных плантациях поступило в Пензенскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минлесхоза.

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«На территории Пензенской области имеется восемь лесосеменных плантаций сосны обыкновенной и дуба черешчатого общей площадью 164 га. Дискаторы предназначены для поверхностного рыхления почвы на глубину до 18 см, уничтожения сорняков, измельчения травяных остатков», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что ранее в рамках нацпроекта регион получил 42 кустореза, которые были переданы в подведомственные учреждения для выполнения лесохозяйственных мероприятий.

По информации министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, в 2021 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» из федерального бюджета региону выделено 88,2 млн. рублей. На 67,1 млн. рублей планируется приобретение лесопожарной техники, на 7,5 млн. — лесохозяйственной.