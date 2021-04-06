Мельниченко поручил вести постоянный мониторинг паводковой ситуации в Пензенской области Общество

Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поручил начальнику главного управления МЧС России по Пензенской области Сергею Козлову и врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаилю Панюхину вести постоянный мониторинг паводковой ситуации на территории субъекта федерации.

Фото: Pnzreg.ru

«Ситуацию с прохождением паводкового периода прошу держать под личным контролем», — сказал он в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве во вторник, 6 апреля.

Заслушав доклад о текущей обстановке в районах области, Олег Мельниченко обратил внимание на села Варварино и Красавка Тамалинского района, где размыло дорогу.

Глава региона потребовал восстановить ее в максимально короткий срок.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на данный момент специалисты дают достаточно благоприятный прогноз относительно развития паводковой ситуации: почва интенсивно впитывает воду, сильных дождей пока не ожидается.