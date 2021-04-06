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В Пензенской области в 2020 году от бешенства умерли два человека

15:10 | 06.04.2021 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2021. PenzaNews. Два случая гибели людей от бешенства зарегистрировано на территории Пензенской области — в Колышлейском и Пензенском районах — в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 6 апреля.

В Пензенской области в 2020 году от бешенства умерли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в обоих случаях после контактов с животными — ежом и собакой — граждане не обратились за медицинской помощью.

«Указанные случаи гибели людей наглядно демонстрируют опасность бешенства как абсолютно смертельного инфекционного заболевания и исключительную значимость соблюдения мер профилактики, а также своевременного обращения за медицинской помощью», — подчеркивается в тексте.

В сообщении уточняется, что заболеваемость в 2020 году по отношению к 2019-му выросла в два раза, в регионе было зарегистрировано 114 случаев бешенства.

«Отмечается ведущая роль домашних животных в поддержании эпизоотического процесса. Удельный вес диких животных в заболеваемости составил 18,4%», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2020 году число неблагополучных пунктов составило 81; наибольшая концентрация очагов пришлась на Бессоновский, Колышлейский, Лунинский и Пензенский районы; в Пензе было учтено 12 случаев бешенства — девять среди собак и три среди кошек.

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